والد الزميل محمد مروان إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى، والد الزميل محمد مروان، رئيس قسم الأعمال بالصحيفة، وأديت الصلاة عليه في المسجد النبوي، أمس. «مكة» تتقدم بأحر التعازي للزميل محمد مروان وأسرته، وتسأل المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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