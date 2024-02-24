شكرا لقرائتكم خبر سعودية تحصل على ذهبية الاختراعات في ماليزيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت المتدربة ملاذ الدهيش، من الكلية التقنية للبنات ببريدة، على الميدالية الذهبية لمشروع الجبيرة الذكية، في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية Malaysia Technology Expo، الذي أُقيم في ماليزيا.

ويعد مشروع الجبيرة الذكية، الذي يخدم مرضى السكري، ابتكارا رائدا لمساعدة المرضى في الاستشفاء من الكسور دون العرضة للإصابة بالغرغرينا، أو غيرها من الأعراض الجانبية الأخرى المصاحبة لمرض السكري.

يأتي هذا المشروع لمتدربات الكلية، في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالابتكار والموهبة، وتوجيه متدربيها ومتدرباتها للإبداع والابتكار، مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وهنأت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المتدربة ملاذ الدهيش بهذا الفوز والتميز، مقدرة جهود قيادات الكلية التقنية ببريدة ومدرباتها وفريق العمل، في اكتشاف الموهوبات ودعمهن وتمكينهن للمشاركة والتنافس في المعارض الدولية، إذ تعد هذه الجائزة إضافة لكثير من الجوائز التي حققتها متدربات الكلية محليا ودوليا.