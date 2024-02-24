سعودية تحصل على ذهبية الاختراعات في ماليزيا

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ويعد مشروع الجبيرة الذكية، الذي يخدم مرضى السكري، ابتكارا رائدا لمساعدة المرضى في الاستشفاء من الكسور دون العرضة للإصابة بالغرغرينا، أو غيرها من الأعراض الجانبية الأخرى المصاحبة لمرض السكري.
يأتي هذا المشروع لمتدربات الكلية، في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالابتكار والموهبة، وتوجيه متدربيها ومتدرباتها للإبداع والابتكار، مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وهنأت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المتدربة ملاذ الدهيش بهذا الفوز والتميز، مقدرة جهود قيادات الكلية التقنية ببريدة ومدرباتها وفريق العمل، في اكتشاف الموهوبات ودعمهن وتمكينهن للمشاركة والتنافس في المعارض الدولية، إذ تعد هذه الجائزة إضافة لكثير من الجوائز التي حققتها متدربات الكلية محليا ودوليا.
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