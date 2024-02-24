شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترسل سيارتي نقل ورافعتين لتسهيل إدخال المواد الإغاثية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام