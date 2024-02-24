اخبار السعوديه

المملكة ترسل سيارتي نقل ورافعتين لتسهيل إدخال المواد الإغاثية إلى غزة

0 نشر
واس- العريش 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترسل سيارتي نقل ورافعتين لتسهيل إدخال المواد الإغاثية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، الطائرتان الإغاثيتان السعوديتان أمس الأول، واللتان سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وتحمل الطائرتان على متنهما سيارتي نقل ورافعتين شوكيتين جرى تسليمها للهلال الأحمر المصري للإسهام في تسهيل عملية تحميل ونقل المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مطار العريش والمخصصة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

قطاع غزة

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية التاريخي المعهود بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 141 على التوالي إلى 29606 شهداء، والجرحى إلى نحو 69737 ألف جريح؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا