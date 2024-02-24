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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترسل سيارتي نقل ورافعتين لتسهيل إدخال المواد الإغاثية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، الطائرتان الإغاثيتان السعوديتان أمس الأول، واللتان سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وتحمل الطائرتان على متنهما سيارتي نقل ورافعتين شوكيتين جرى تسليمها للهلال الأحمر المصري للإسهام في تسهيل عملية تحميل ونقل المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مطار العريش والمخصصة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 141 على التوالي إلى 29606 شهداء، والجرحى إلى نحو 69737 ألف جريح؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وتحمل الطائرتان على متنهما سيارتي نقل ورافعتين شوكيتين جرى تسليمها للهلال الأحمر المصري للإسهام في تسهيل عملية تحميل ونقل المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مطار العريش والمخصصة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
قطاع غزةويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 141 على التوالي إلى 29606 شهداء، والجرحى إلى نحو 69737 ألف جريح؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.