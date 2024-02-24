شكرا لقرائتكم خبر عن بالألعاب النارية.. سماء المملكة تضيء فرحًا احتفالًا بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



وسط حضور شعبي واسع، اختتمت وزارة الثقافة فعالية مسار التاريخ فصولها، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس.

وشهد اليوم الختامي من الفعالية، إطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة الرياض، ابتهاجًا وسعادة بهذا اليوم العظيم في تاريخ الوطن، واستمتع الحضور بالعروض التي ملأت أرجاء المدينة ابتهاجًا وسط معزوفات وأهازيج وطنية آسرة للأذهان والوجدان.

تاريخ السعودية وعبر المواطنون والزائرون عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الغالية على الوطن، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه المملكة من نهضة وتطور وازدهار في ظل القيادة الرشيدة التي لم التي لا تألو جهداً في تأمين سبل الراحة والسلامة للمواطن والمقيم على أرض المملكة.

كما تمنوا الخير والازدهار لهذا الوطن المعطاء، مبدين إعجابهم بأركان الفعالية والمجسمات التي عكست القيم الثابتة والمتأصلة وعبرت عن الماضي والحاضر والمستقبل، مجسدة ذلك بأسلوب فني بديع للتراث التاريخي للسعودية.

لوحة جمالية وفي سماء منطقة حائل، شكلت الألعاب النارية لوحة جمالية، فوق جبال أجا بمنتزه المغواة وحديقة السلام، وذلك ضمن فعاليات يوم التأسيس، والتي تنظمها أمانة حائل.

واستمتع الحضور الكثيف من أهالي المنطقة وزوارها مع عروض الألعاب النارية مبتهجين بهذه المناسبة. الألعاب النارية كما تزينت سماء مدينة تبوك مساء اليوم, بألوان الفرح، بإطلاق "الألعاب النارية"، ابتهاجاً واحتفالاً بيوم التأسيس.

واستمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية، حيث أضاءت سماء المدينة ألواناً متعددة مشكلة لوحات جمالية في منظر إبداعي فريد، أمتع الأنظار.

الحدود الشمالية ولم يختلف الأمر في منطقة الحدود الشمالية، إذ تزينت مدينة عرعر اليوم بألوان الفرح والسرور والتي جسدتها الألعاب النارية، ضمن الفعاليات التي نظمتها وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفاء بيوم التأسيس، وذلك في ساحات الاحتفالات بعرعر.

كما أضاءت الألعاب النارية سماء منطقة نجران، وامتلأت الساحات القريبة من موقع إطلاق الألعاب النارية بجوار مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز

وذلك في أجواء من الفرح والمتعة، معبّرين عن مشاعرهم الصادقة وفرحتهم بيوم التأسيس، وفخرهم واعتزازهم بوطنهم وتاريخه العريق.

احتفالات منطقة الباحة وتزينت سماء منطقة الباحة، بألوان الفرح، بإطلاق "الألعاب النارية"، ضمن فعاليات قرية التأسيس.

واستمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية، التي أضاءت سماء المدينة ألواناً متعددة مشكلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد، أمتع الأنظار.

كما شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من الأهالي وزوار المنطقة، وتفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذه المناسبة الغالية. الدمام - شريف احمد - أضاءت الألعاب النارية سماء المملكة، مساء اليوم، ضمن احتفالات يوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من شهر فبراير من كل عام، في مشهد يعكس الفرحة والاعتزاز بتأسيس المملكة من المواطنين والمقيمين.وسط حضور شعبي واسع، اختتمت وزارة الثقافة فعالية مسار التاريخ فصولها، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس.وشهد اليوم الختامي من الفعالية، إطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة الرياض، ابتهاجًا وسعادة بهذا اليوم العظيم في تاريخ الوطن، واستمتع الحضور بالعروض التي ملأت أرجاء المدينة ابتهاجًا وسط معزوفات وأهازيج وطنية آسرة للأذهان والوجدان.وعبر المواطنون والزائرون عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الغالية على الوطن، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه المملكة من نهضة وتطور وازدهار في ظل القيادة الرشيدة التي لم التي لا تألو جهداً في تأمين سبل الراحة والسلامة للمواطن والمقيم على أرض المملكة.كما تمنوا الخير والازدهار لهذا الوطن المعطاء، مبدين إعجابهم بأركان الفعالية والمجسمات التي عكست القيم الثابتة والمتأصلة وعبرت عن الماضي والحاضر والمستقبل، مجسدة ذلك بأسلوب فني بديع للتراث التاريخي للسعودية.وفي سماء منطقة حائل، شكلت الألعاب النارية لوحة جمالية، فوق جبال أجا بمنتزه المغواة وحديقة السلام، وذلك ضمن فعاليات يوم التأسيس، والتي تنظمها أمانة حائل.واستمتع الحضور الكثيف من أهالي المنطقة وزوارها مع عروض الألعاب النارية مبتهجين بهذه المناسبة.كما تزينت سماء مدينة تبوك مساء اليوم, بألوان الفرح، بإطلاق "الألعاب النارية"، ابتهاجاً واحتفالاً بيوم التأسيس.واستمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية، حيث أضاءت سماء المدينة ألواناً متعددة مشكلة لوحات جمالية في منظر إبداعي فريد، أمتع الأنظار.ولم يختلف الأمر في منطقة الحدود الشمالية، إذ تزينت مدينة عرعر اليوم بألوان الفرح والسرور والتي جسدتها الألعاب النارية، ضمن الفعاليات التي نظمتها وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفاء بيوم التأسيس، وذلك في ساحات الاحتفالات بعرعر.كما أضاءت الألعاب النارية سماء منطقة نجران، وامتلأت الساحات القريبة من موقع إطلاق الألعاب النارية بجوار مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية ، بالحضور الغفير من مختلف الأعمار، الذين تفاعلوا مع الفعالية، عبر توثيق الألعاب النارية بأجهزتهم الذكية.وذلك في أجواء من الفرح والمتعة، معبّرين عن مشاعرهم الصادقة وفرحتهم بيوم التأسيس، وفخرهم واعتزازهم بوطنهم وتاريخه العريق.وتزينت سماء منطقة الباحة، بألوان الفرح، بإطلاق "الألعاب النارية"، ضمن فعاليات قرية التأسيس.واستمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية، التي أضاءت سماء المدينة ألواناً متعددة مشكلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد، أمتع الأنظار.كما شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من الأهالي وزوار المنطقة، وتفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذه المناسبة الغالية.