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تراند اليوم : غارات أمريكية بريطانية جديدة على عدة مواقع للحوثيين في اليمن- فيديو وصور

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صحيفة الخليج 365 -وكالات: نفّذت القوات الأميركية والبريطانية ضربات على 18 هدفا للحوثيين في اليمن، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) السبت بعد أسابيع من الهجمات التي يشنها المتمردون على سفن في البحر الأحمر.

وقال البنتاغون إن "الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت على وجه التحديد 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع في اليمن"، من بينها منشآت تخزين أسلحة ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحيات، نقلا عن فرانس برس.

وفي وقت سابق، أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين السبت أن العاصمة اليمنية صنعاء تعرضت لغارات أميركية بريطانية.
غارات أمريكية بريطانية جديدة على عدة مواقع للحوثيين في اليمن- فيديو وصور
غارات أمريكية بريطانية جديدة على عدة مواقع للحوثيين في اليمن- فيديو وصور
غارات أمريكية بريطانية جديدة على عدة مواقع للحوثيين في اليمن- فيديو وصور
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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