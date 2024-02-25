تراند اليوم : غارات أمريكية بريطانية جديدة على عدة مواقع للحوثيين في اليمن- فيديو وصور

صحيفة الخليج 365 -وكالات: نفّذت القوات الأميركية والبريطانية ضربات على 18 هدفا للحوثيين في اليمن، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) السبت بعد أسابيع من الهجمات التي يشنها المتمردون على سفن في البحر الأحمر.

وقال البنتاغون إن "الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت على وجه التحديد 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع في اليمن"، من بينها منشآت تخزين أسلحة ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحيات، نقلا عن فرانس برس.