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تراند اليوم : "جنوبية ولا؟".. شاهد : احتفال الفنانةً البحرينية "زينب العسكري " بيوم التأسيس 

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، احتفال الفنانة، زينب العسكري، بيوم التأسيس.

وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهرت الفنانة وهي مرتدية" الزي الجنوبي"، وتقول: " يا جمال بنات الجنوب".

ووجهت رسالة إلى المتابعين، قائلة: "ويش رأيكم؟.. جنوبية ولا؟".

واختتمت مقطع الفيديو، بتجربة بعض " الاكسسوارات "، وسألت متابعيها عن رأيهم في " إطلالتها"

وفي 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية ، بيوم تأسيس البلاد، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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