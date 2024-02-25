تراند اليوم : "جنوبية ولا؟".. شاهد : احتفال الفنانةً البحرينية "زينب العسكري " بيوم التأسيس 

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، احتفال الفنانة، زينب العسكري، بيوم التأسيس.

وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهرت الفنانة وهي مرتدية" الزي الجنوبي"، وتقول: " يا جمال بنات الجنوب".

ووجهت رسالة إلى المتابعين، قائلة: "ويش رأيكم؟.. جنوبية ولا؟".

واختتمت مقطع الفيديو، بتجربة بعض " الاكسسوارات "، وسألت متابعيها عن رأيهم في " إطلالتها"

وفي 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية، بيوم تأسيس البلاد، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.