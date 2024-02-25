شكرا لمتابعة خبر عن استجابة فورية من رجال الأمن بعد بلاغ شاب بوجود العلم السعودي على الأرض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص شاب على إبلاغ دورية رجال الأمن بعدما لاحظ بأن العلم السعودي مُلقي على الأرض.

ووثق الشاب لحظة تجاوب رجال الأمن معه، بعد إبلاغهم بأن العلم السعودي ملقى على الأرض.

وسارع رجال الأمن إلى محل البلاغ، وقاموا برفع راية التوحيد من على الأرض، نظراً لقيمته الثمينة.

ولاقى المقطع تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله بأن يحفظ الله المملكة وأمنها.