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استجابة فورية من رجال الأمن بعد بلاغ شاب بوجود العلم السعودي على الأرض .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حرص شاب على إبلاغ دورية رجال الأمن بعدما لاحظ بأن العلم السعودي مُلقي على الأرض.

ووثق الشاب لحظة تجاوب رجال الأمن معه، بعد إبلاغهم بأن العلم السعودي ملقى على الأرض.

وسارع رجال الأمن إلى محل البلاغ، وقاموا برفع راية التوحيد من على الأرض، نظراً لقيمته الثمينة.

ولاقى المقطع تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله بأن يحفظ الله المملكة وأمنها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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