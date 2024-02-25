تراند اليوم : بالفيديو: صانع محتوى يكشف عن 3 أنواع للوشم عند البدو.. ويوضح المقصود بنساء البركة 

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي، عن مفهوم الوشم عند البدو، وأنواعه.

وقال السردي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": "التاتو" الوشم عند البدو هو ظاهرة اجتماعية، ويعد تقليداً من التقاليد البارزة المتعارف عليها والسائدة عندهم.

وأضاف: الدق البدوي ينقسم لـ3 أنواع ومنها الدق باللون الأسود ويستخدم للحسد، والدق باللون الأخضر ويستخدم للزينة والجمال، والدق العلاجي يستخدم لعلاج الكسور والتئامها والتخلص من الألم.

وأكمل: الدق يعتبر ميزة الجمال عند النساء البدويات، ويستخدمهن النساء أكثر من الرجال في البادية.

وتابع: يرغب الرجل البدوي بالزواج سابقا من المرأة التي لديها دق بدوي، بينما التي لا تدق يسمونها ملطا.

وأوضح: نساء البركة زمان هن النساء الخجولات والنساء المليئات بالحياء.