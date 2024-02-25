تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يكشف عن 4 أشياء تجعل الناس تحترمك

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 4 أشياء تجعل الناس تحترمك.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 4 أشياء تجعل الناس تحترمك وتشمل المال والعلم والأخلاق والوجاهة.