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تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يكشف عن 4 أشياء تجعل الناس تحترمك

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 4 أشياء تجعل الناس تحترمك.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 4 أشياء تجعل الناس تحترمك وتشمل المال والعلم والأخلاق والوجاهة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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