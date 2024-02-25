شكرا لمتابعة خبر عن الحالات التي يحاسب عليها القانون عند ركن السيارات أمام المنازل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح القانوني فيصل القرني الحالات القانونية وردود الفعل التي يحاسب عليها القانون عند ركن السيارات أمام المنازل.

وقال القرني أنه من حيث المبدأ العام فإن إيقاف السيارة أمام المنازل والمحلات التجارية بشكل لا يعيق الطريق العام أو يؤذي صاحب المنزل يعتبر تصرف نظامي.

وأضاف القرني أن الوقوف أمام المنزل خارج المساحة المخصصة لصاحبه يعتبر حق عام، ولكن عند الوقوف بعيد عن أماكن دخول وخروج المنزل.

وتابع القرني أنه عند وقوف سيارة أمام منزل بحيث تسبب ضرر لصاحبه، يحق له الاتصال بالمرور وطلب سحب السيارة ويفرض عليه غرامة لأنه متضرر ووقوف خاطئ.