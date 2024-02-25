تراند اليوم : "علينا الانتقام منهم في كل مكان".. أول رد روسي على العقوبات الأمريكية الغربية الأخيرة ضد موسكو

صحيفة الخليج 365: علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على العقوبات الأمريكية الغربية الأخيرة ضد موسكو.

عقوبات الغرب

وقال مدفيديف إن عقوبات الغرب الجديدة ليست فقط ضد السلطات والشركات الروسية، وإنما ضد جميع سكان روسيا "وعلينا الانتقام في كل مكان وحيثما أمكن ذلك".

الأعمال التجارية

وأضاف: "لقد اعتدنا على قيودهم التي لا نهاية لها وتعلمنا التعايش معها، لكن ما أريد أن ألفت الانتباه إليه اليوم هو أن هذا الحظر لم يعد موجها ضد السلطات أو الأعمال التجارية في البلاد، كما يحب خصمنا الحديث عنه بهذه الطريقة".

القيود المفروضة

وأكمل مدفيديف: "لقد تم فرضها ضد جميع سكان روسيا"، واستشهد كأمثلة على ذلك بالحظر المفروض على نظام الدفع الروسي "مير" والقيود المفروضة على أنشطة الشركات العاملة في بناء المساكن في البلاد.

حالة الحرب

وأشار إلى أن "السبب واضح: كلما كان الوضع أسوأ بالنسبة للمواطنين الروس، كان ذلك أفضل بالنسبة للعالم الغربي"، مبينا: "في حالة الحرب، الحال هو حرب.. وفي هذه الحرب سيكون النصر إلى جانبنا!".

الحلول الدولية

وأوضح مدفيديف: "يجب خلق صعوبات لهم في الاقتصاد، وإثارة استياء الجمهور هناك من السياسات غير الكفؤة التي تنتهجها سلطات الغرب، وتطوير وتعزيز الحلول الدولية التي تؤثر على مصالح العالم الغربي. افعلوا ذلك باستمرار وبشكل منهجي وعلني قدر الإمكان".