تراند اليوم : بعد صفقة "رأس الحكمة" الضخمة مع الإمارات.. تفاصيل مشروع استثماري كبير للسعودية في مصر

صحيفة الخليج 365: قال موقع "مصر تايمز"، إن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة".

ووفق الموقع المصري من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة "رأس جميلة" بشرم الشيخ، وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة.

الجدير بالذكر تطل منطقة "رأس جميلة" على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير وملاصقة لمطار شرم الشيخ، ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.