تراند اليوم : شاهد: محمد صلاح يظهر فجأة بجانب حانة في مدينة مانشستر ويثير الجدل !

صحيفة الخليج 365: نشرت صحيفة "ذا صن"، صورا للمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وهو بجوار حانة في مدينة مانشستر.

عالم السينما

وتساءلت الصحيفة إن كان صلاح ينتظر دخول عالم السينما والتلفزيون بعد النجاح الذي حققه في مسيرته الكروية.

حانة في مانشستر

وأضافت الصحيفة أن صلاح كان يصور مشهدًا ظهر فيه وهو يخرج من سيارة أجرة قبل أن يحييه حارسان أمنيان، ثم تجاوز الحراس الضخام وتوجه إلى إحدى الحانات المعروفة في مانشستر.

إعلان في رمضان

وقالت يبدو أن صلاح يصور إعلانا جديدا لشهر رمضان المقبل، وهي عادة التزم بها خلال السنوات الأخيرة مع إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.

يذكر أن صلاح لديه تجربة سابقة في التمثيل، حيث أظهر مهاراته في عدد من الإعلانات التجارية للشركات المتعاقد معها رفقة نجوم آخرين أبرزهم زميله السابق في ليفربول ديان لوفرين.