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تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة على هذه المناطق!

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صحيفة الخليج 365: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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