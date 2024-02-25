تراند اليوم : هل تناول الشعير مفيد صحيا؟.. الخضيري يجيب ويرد على من يعتبره طعام الخيول!

صحيفة الخليج 365: أكد المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن للشعر فوائد صحية عديدة ولا صحة لأنه طعام الخيول.

وقال الخضيري عبر حسابه على موقع إكس:للمرة العاشرة يطلع مجهول يحذّر من الشعير وأنه طعام الخيول.

وأضاف: للأسف نقلوه من شخص أوربي تكلم بموضوع آخر وتكلم عن فوائده في إبطاء أيض السكر ومناسبته لمرضى السكر فنقلوه بجهل وبتصرف وكلامهم غير علمي وغير صحيح ومليء بالجهل.

وأكد أن الشعير فيه خصائص غذائية كثيرة ومفيد وصحي وغني بالعناصر الغذائية وبعض الفيتامينات والمعادن الضرورية، وأهم مافيه الألياف ومصادر البروتين. ويوجد دراسات كثيرة تثبت ذلك.