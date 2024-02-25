تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن في تبوك.. والكشف عن جريمته

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة تبوك.

وأقدم الجاني عبدالرحمن بن عبدالله بن كرامة الصيعري – سعودي الجنسية – على قتل رائد بن علي بن محمد كعبي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بأداة حادة في رقبته مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وحكمت المحكمة المختصة بقتله قصاصاً.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الأحد 15 / 8 / 1445هـ الموافق 25 / 2 / 2024م بمنطقة تبوك.

وتؤكد وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

وتحذر وزارة الداخلية كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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