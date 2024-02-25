تراند اليوم : تظهر عند تناول الطعام.. 3 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السرطان

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء الصحة البريطانيين عن 3 أعراض لمرض السرطان يجب الانتباه إليها عند الجلوس لتناول الطعام.

وقال الخبراء إن هناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان، ولكل منها علامات وأعراض مختلفة، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.

وأوضح الخبراء، أن هذه الأعراض تتمثل في "فقدان الشهية، عدم الشعور بالجوع كالمعتاد، الشعور بالشبع بسرعة".

وإذا كان الشخص يعاني من صعوبة البلع أو المضغ أو الشعور بوجود شيء عالق في الحلق باستمرار، فيجب عليه مراجعة الطبيب.

ويجب الانتباه أيضا في حال كنت تعاني من عسر الهضم أو حرقة المعدة لأكثر من 3 سنوات، فقد تكون هذه علامة تحذيرية.