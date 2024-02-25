انت الان تتابع "التجارة" توضح فوائد حصول المستثمر الأجنبي على الـ"الأبوستيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 12:17 مساءً

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن حصول المستثمر الأجنبي على شهادة الـ"أبوستيل" كوسيلة تصديق معتمدة على الوثائق العمومية الأجنبية، يمكنه من الحصول على خدمات الوزارة الإلكترونية، عبر منصة المركز السعودي للأعمال. وأوضحت الوزارة عبر منصة "إكس"، أن ذلك عبر: إصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري، وحجز الاسم التجاري، وتوثيق عقود الشركات وملاحق التعديل. يذكر أن اتفاقية "أبوستيل" إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي، وانضمت لها المملكة بقرار مجلس الوزراء في 1443هـ، بهدف تحسين بيئة الأعمال. وتضم الاتفاقية أكثر من 120 دولة، وهي إحدى أكثر المعاهدات متعددة الأطراف تطبيقًا في مجال التعاون القانوني.

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