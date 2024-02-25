تراند اليوم : بالفيديو.. الرميان يكشف حجم استثمارات "صندوق الاستثمارات".. وأسباب خفض الاستثمار الدولي

صحيفة الخليج 365: قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إنه سيتم توجيه 70% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إلى السعودية، وتقليل الاستثمار الدولي إلى 20 - 25%.

وأضاف في كلمة له عرضتها قناة الإخبارية: "إذا نظرنا إلى توزيع أصولنا، فإن ما يزيد عن 70% منها مركز في المملكة، وأقل من 25% دولية".

وتابع: "كان التوزيع في السابق يقارب 30% للجانب الدولي، لكنه الآن في طور الانخفاض إلى هدفنا الذي يتراوح بين 20 إلى 25%".

وأكمل: "على الرغم من أن رقم الاستثمارات في تزايد، ستستمر عملياتنا الاستثمارية الدولية، لكن تركيزنا الحالي على المشاريع التي لدينا في المملكة".

وواصل: "إذا نظرنا إلى مقدار استثماراتنا، فهي تقارب من 40 إلى 50 مليار دولار سنويا، ونود الاستمرار على ذات الوتيرة حتى عام 2025".

واختتم حديثه: "أعتقد أنه بعد عام 2025 ستزداد هذه الوتيرة وتصل إلى 70 مليار دولار سنويا حتى 2030".