عقود ورسوم لحجز السيارات والآليات التالفة

مع قرب انتهاء مهلة المرور التصحيحية (الجمعة) لملاك المركبات التالفة للمبادرة بإسقاطها من سجلاتهم، بدأت أمانات المناطق إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الموجودة في الطرق أو المواقف أو الساحات العامة، بهدف تحسين المشهد الحضري.

وقسمت أحكام الآلية الجديدة التعامل مع المركبات إلى 3 أنواع: التالفة غير الصالحة للاستخدام، والمهملة الصالحة للاستخدام والمتروكة في الطرق أو المواقف العامة ولا تظهر عليها علامات التلف، والآلية المعطلة كهياكل المركبات ومحركاتها والمعدات التالفة وما في حكمها.

وقف المركبات

من جهتها، أوضحت أمانة المدينة المنورة أن الآلية تضمنت قيمة سحب السيارة التالفة والمهملة والآليات المعطلة داخل المدينة وخارجها، حيث تبلغ أجرة سحب المركبات الصغيرة 500 ريال لداخل المدينة و800 ريال في خارج المدينة، وأجرة سحب المركبات الكبيرة داخل المدينة 1000 ريال وخارج المدينة 1500 ريال، بينما تبلغ أجرة سحب الآليات 2000 ريال لداخل المدينة و2700 ريال لخارجها، لافتة النظر إلى قيمة وقف المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة في موقف الحجز إلى حين طلب استرجاعها من قِبل المالك يكون بمقدار ريالين عن كل ساعة.

موقع الحجز

أكدت الأمانة أنها ستقوم بإشعار مالكي المركبات التالفة أو المهملة أو الآليات مباشرة في حال رصد مخالفتها برسالة نصية تُوضح الملاحظات المرصودة، والمدة الزمنية المتاحة لطلب إزالتها، وإذا لم تتم الاستجابة سيتم نقلها إلى موقع الحجز المخصص، وإشعارهم بإحداثيات وآلية تسلم مركباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، واتخاذ الإجراءات النظامية بعد ذلك، مبينةً أن مدة تصحيح بلاغات المركبات المهملة 20 يوما، والمركبات التالفة والآليات المعطلة 14 يوما من تاريخ التأشير على المركبة، ووصول الرسالة النصية إلى هاتف المالك أو المالكة، بينما ستبلغ قيمة المخالفة في حال تم ترك المركبة المهملة فترة تزيد على 20 يوما 500 ريال. وفي حال تم ترك المركبة التالفة أو الآلية المتعطلة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع فترة تزيد على 14 يوما من تاريخ إشعار المالك، فتبلغ قيمة المخالفة 200 ريال.

وقد بدأت أمانة المدينة المنورة في تشغيل عقد سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الموجودة في الطرق أو المواقف أو الساحات العامة.

قيمة سحب السيارة

- المركبات الصغيرة

500 ريال لداخل المدينة

800 ريال لخارجها

- المركبات الكبيرة

1000 ريال داخل المدينة

1500 ريال خارج المدينة

- الآليات

2000 ريال لداخل المدينة

2700 ريال لخارجها