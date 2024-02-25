تراند اليوم : هيئة المنافسة تغرم " بندة للتجزئة" و"عتبة الباب" للاتصالات 400 ألف ريال لكل منهما.. وتكشف عن مخالفتهما

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة توقيع عقوبات على شركة بنده للتجزئة وشركة "عتبة الباب" للاتصالات وتقنية المعلومات لمخالفتهما نظام المنافسة من خلال إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة.

صفقة استحواذ

وأصدرت الهيئة بيانا قالت فيه: " أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذيـة مـن خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شـركة بنده للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ.

أصـدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبـعـد جـمـع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

عقوبة

وبناء عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة بنـده للتجزئة وشركة عتبة الباب للاتصالات وتقنيةالمعلومات، لمخالفتهما المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، والتي نصت على الآتي: " يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة فـي عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقـل مـن إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبـة فـي المشاركة فـي التركـز الاقتصادي مبلغـا تحـدده اللائحة"حيث تضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال على شركة بنـده للتجزئة، وغرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألـف ريـال علـى شـركة عتبة الباب للاتصالات وتقنيـة المعلومات مع نشر القرار على نفقتهما.