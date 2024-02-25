تراند اليوم : شاهد.. فتاة تروي قصة تعرضها للصفع من معلمة عندما كانت طالبة بالابتدائي.. وتكشف ردة فعلها بعدما قابلتها بعد مرور 24 عاما

صحيفة الخليج 365: روت فتاة قصة تعرضها للصفع من معلمة عندما كانت طالبة بالصف الرابع الابتدائي، وكشفت ردة فعلها بعدما قابلتها بعد مرور 24 عاما.

الصفع

وقالت خلال مقطع فيديو: " أن معلمة الرياضيات صفعتها على وجهها عندما كانت طالبة بالصف الرابع الابتدائي بدون سبب". مشيرة إلى أنها لم تتألم من الصفعة بقدر الألم الذي شعرت به بعدما ضحكت زميلتها أثناء ضربها.

وأشارت إلى أنه طوال السنوات الماضية لم تستطع أن تنسى هذه الصفعة، لافتة إلى أنه بعد تخرجها وعملها في وظيفة معلمة عندما أرادت تجديد عقدها ذهبت إلى المسؤولة التي يفترض أن توقع على العقد وتفاجأت أنها المعلمة التي صفعتها .

المقابلة بعد مرور 24 عاما

وأوضحت، أنها خرجت من المكتب بعد توقيع العقد وكان ذلك في نهاية الدوام، وعندما وصلت إلى نهاية الدرج، كانت معلمتها تقف أعلى الدرج وفجأة سمعت صراخها، لافتة إلى أنها عندما التفت طلبت منها المعلمة أن تمسك يدها، ولكنها لم تتحرك من مكانها وطاحت المعلمة من أعلى الدرج إلى الأسفل وتم نقلها إلى المستشفى.