تراند اليوم : شاهد : استبدال حكمة بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء مباراة في الدوري الإسباني

صحيفة الخليج 365: تعرضت غوادالوبي بوراس، حَكمة الراية في مباراة ريال بيتيس ضد بلباو في الدوري الإسباني، لإصابة بالغة في الرأس بعد أن اصطدمت في كاميرا الملعب.

وأصيبت غوادالوبي عندما كانت تتابع الكرة أثناء تسجيل أحد اللاعبين هدف، حيث اصطدمت بالكاميرا وسقطت على الأرض.

وأظهرت الصور غوادالوبي بوراس وهي مصابة بإصابات بالغة في الوجه، وتسيل الدماء على وجهها، وتم علاجها على أرض الملعب مباشرة.