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تراند اليوم : شاهد : استبدال حكمة بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء مباراة في الدوري الإسباني

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صحيفة الخليج 365: تعرضت غوادالوبي بوراس، حَكمة الراية في مباراة ريال بيتيس ضد بلباو في ، لإصابة بالغة في الرأس بعد أن اصطدمت في كاميرا الملعب.

وأصيبت غوادالوبي عندما كانت تتابع الكرة أثناء تسجيل أحد اللاعبين هدف، حيث اصطدمت بالكاميرا وسقطت على الأرض.

وأظهرت الصور غوادالوبي بوراس وهي مصابة بإصابات بالغة في الوجه، وتسيل الدماء على وجهها، وتم علاجها على أرض الملعب مباشرة.

واستبدل الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز، الذي يدير المباراة، غوادالوبي بوراس أيوسو، بالحكم الرابع للمباراة نيستور هولغويراس كاستيلانوس.
شاهد : استبدال حكمة بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء مباراة في الدوري الإسباني
شاهد : استبدال حكمة بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء مباراة في الدوري الإسباني
شاهد : استبدال حكمة بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء مباراة في الدوري الإسباني
شاهد : استبدال حكمة بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء مباراة في الدوري الإسباني
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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