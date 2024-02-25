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تراند اليوم : ضابط عراقي يشتكي لوزير الدفاع عدم ترقيته منذ 8 سنوات بسبب اسمه "صدام".. شاهد ردة فعل الأخير

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو موقف طريف بين وزير الدفاع العراقي وضابط بسبب اسمه.

واشتكى الضابط من عدم ترقيته في العمل قائلا: " منذ 8 سنوات لم أترقى لأن اسمي صدام".

واستجاب وزير الدفاع لطلب الضابط بالترقية، وقدم له الضابط الشكر.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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