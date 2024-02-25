تراند اليوم : ضابط عراقي يشتكي لوزير الدفاع عدم ترقيته منذ 8 سنوات بسبب اسمه "صدام".. شاهد ردة فعل الأخير

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو موقف طريف بين وزير الدفاع العراقي وضابط بسبب اسمه.

واشتكى الضابط من عدم ترقيته في العمل قائلا: " منذ 8 سنوات لم أترقى لأن اسمي صدام".

واستجاب وزير الدفاع لطلب الضابط بالترقية، وقدم له الضابط الشكر.