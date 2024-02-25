تراند اليوم : هل يجوز للمؤجر رفع الإيجار ٣٣ % فجأة قبل موعد التسديد بشهر؟.."إيجار" تُجيب

صحيفة الخليج 365: أوضحت منصة "إيجار" أن تحديد القيمة الإيجارية يكون بالاتفاق بين أطراف العقد عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد.

وعبر منصة "أكس"، سأل أحد المتابعين " إيجار": هل يجوز للمؤجر أن يقوم برفع الإيجار حوالي ٣٣ % فجأة قبل موعد التسديد بنحو شهر؟

وفي ردها على سؤال آخر ، أكدت: "أنه في حال عدم التزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية يمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ مالي من خلال ناجز".

وكانت المنصة قد أكدت أن المبلغ المحول من المستأجر عن طريقة آلية السداد المتعمدة لعقود منصة "إيجار" يحول لحساب المؤجر خلال خمسة أيام عمل، فيما طالب عددٌ من المؤجرين بضرورة وصول رسالة إلى جوّالهم المسجل في العقد، توضح أن المستأجر قد قام بالدفع فعلاً.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل المبلغ إلى حساب المؤجر خلال 5 أيام عمل، مثمّنين دور المنصة في ضبط عملية السداد، وحفظ حقوق الأطراف المعنية في العقد.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م.