مجمع الملك سلمان يناقش إطلاق مؤشر اللغة العربية في العالم

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ومن المقرر أن تتناول الحلقة إطلاق مؤشر اللغة العربية في العالم، والتعريف به وبأهدافه، فضلا عن التعريف بالمراحل التي مر بها المشروع منذ مرحلة التصور الأولي حتى مرحلة اكتمال بنائه وصدوره، كما تناقش الحلقة مقارنة مؤشر اللغة العربية بمؤشرات اللغات الأخرى.
ويهدف المجمع إلى إطلاق مؤشر للغة العربية، وهو مقياس كمي وكيفي يهدف إلى رصد واقع اللغة العربية في العالم، ونشر تقرير دوري يظهر نتائج تتضمن تحليلا كميا ونوعيا لأبرز القضايا الخاصة باللغة العربية في عدة نطاقات، من ضمنها: التعليم، والاتصال، والإنتاج المعرفي، واقتصاديات اللغة، والتقنية؛ للإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية إقليميا وعالميا.
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