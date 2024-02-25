شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان يناقش إطلاق مؤشر اللغة العربية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة إطلاق مؤشر اللغة العربية في العالم، يقيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية غدا، حلقة نقاش، بعنوان «مؤشر اللغة العربية: الفكرة، والتحديات، والإنجاز» لعام 2023، بحضور جمع من خبراء اللغة، وممثلي الجهات المعنية، ويأتي ذلك امتدادا لجهود المجمع الرامية إلى حفظ اللغة العربية وتمكينها، ونشر المعرفة اللغوية؛ تحقيقا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد البرامج المُحققة لرؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن تتناول الحلقة إطلاق مؤشر اللغة العربية في العالم، والتعريف به وبأهدافه، فضلا عن التعريف بالمراحل التي مر بها المشروع منذ مرحلة التصور الأولي حتى مرحلة اكتمال بنائه وصدوره، كما تناقش الحلقة مقارنة مؤشر اللغة العربية بمؤشرات اللغات الأخرى.

ويهدف المجمع إلى إطلاق مؤشر للغة العربية، وهو مقياس كمي وكيفي يهدف إلى رصد واقع اللغة العربية في العالم، ونشر تقرير دوري يظهر نتائج تتضمن تحليلا كميا ونوعيا لأبرز القضايا الخاصة باللغة العربية في عدة نطاقات، من ضمنها: التعليم، والاتصال، والإنتاج المعرفي، واقتصاديات اللغة، والتقنية؛ للإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية إقليميا وعالميا.