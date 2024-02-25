ضبط 10,6450 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 106450 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 22 كجم من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 360 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير، لترويجه 84 كجم من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.