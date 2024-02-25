شكرا لقرائتكم خبر إصدار 117 ألف وثيقة صلح عبر منصة «تراضي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن عدد وثائق الصلح الصادرة خلال 2023، بلغت أكثر من 117 ألف وثيقة صلح، إذ تعد مثابة سندات تنفيذية.
وأفادت بأنه منذ تدشين منصة تراضي، جرى عقد أكثر من 1.6 مليون جلسة صلح، استفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد، وأصدرت خلالها 290 ألف وثيقة صلح.
وأشارت إلى أن «تراضي» تتيح حل النزاعات عن بعد، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين، وسهولة الحصول على الخدمة، إذ يقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.
منصة تراضي
- 735 ألف جلسة مصالحة خلال عام.
- 117 ألف وثيقة صلح في 2023.
- 1.6 مليون جلسة صلح إجمالية.
- 3 ملايين مستفيد.
- 290 ألف وثيقة صلح منذ نشأة المنصة.
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