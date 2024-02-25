ندوة ثقافية لإثراء الجانب التاريخي للمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الطائف ندوة ثقافية بعنوان «التأسيس والقيم الوطنية السعودية»، وذلك بحضور وكيل جامعة الطائف الدكتور إبراهيم القرني، وعدد من الأدباء والمثقفين والمفكرين. وقدمت الندوة أطروحات شملت في عناوينها «الأدب والهوية الوطنية وأدوات تطويرها وتعزيزها»، والحضور الثقافي للمناسبات الوطنية عبر تنوع الأنشطة التفاعلية الحية التي عززت دعم القطاع الثقافي وتفعيل المناسبات الوطنية وإبراز هويتها بطابع الأصالة وعمق المعنى؛ لتغدو إرثا وطنيا بين الأجيال، إضافة إلى دور المؤسسات في تشكيل هوية التأسيس في الذاكرة الوطنية، وإسهام التأسيس في الحركة الثقافية.

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