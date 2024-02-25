«مسار التاريخ» يرسم 19 مشهدا للتطور السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حضور شعبي واسع اختتمت وزارة الثقافة فعالية مسار التاريخ فصولها، التي تأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس. وبعد يومين شهدتها الفعالية سلط مسار التاريخ الضوء على رحلة الدولة السعودية منذ التأسيس، وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء كيانٍ سياسي ينعم بالوحدة، والاستقرار، والازدهار، كما أبرزت الفعالية ما وصلت إليه المملكة من تقدم ورفعة، مستعرضة عبر أركانها أبرز المشاريع الوطنية الحالية والمستقبلية للمملكة، من خلال 19 مشهدا للخط الزمني لتاريخ الدولة السعودية منذ 1727م وحتى يومنا الحاضر، كما أتاحت الفعالية للزائر تجربة الانغماس في النسيج الغني لماضي المملكة.

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