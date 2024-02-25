شتاء درب زبيدة.. وجهة سياحية ‏للعائلات والشباب

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كما يتضمن المهرجان أجنحة الأسر المنتجة، وأركان الجهات الحكومية والأهلية التي تقدم تعريفا بمنتجاتها وخدماتها للزوار، والمسابقات، والفعالية الثقافية التاريخية في قصر الملك عبدالعزيز وخيمة ثقافية في بركة العشار، وتأمل النجوم في منتزه أم العصافير البري، بالإضافة لتوفير ألعاب للأطفال ومنافسات رياضية والكترونية وحفلات غنائية وأمسيات شعرية، وبرامج متنوعة، طوال فترة المهرجان الممتدة على مدى 10 أيام.
وحرصت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على إشراك الشباب في مختلف أنشطة المهرجان مما حقق لهم مصالح متعددة وأكسبهم العديد من الخبرات في إدارة برامج وفعاليات المهرجانات.
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