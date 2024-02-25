شكرا لقرائتكم خبر 7 جوائز عالمية للمملكة في الاختراعات والابتكارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنجازا عالميا جديدا، حيث فاز 7 من متدربي ومتدربات الكليات التقنية بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية MTE 2024 ، الذي أقيم في ماليزيا خلال شهر فبراير الجاري.

وقال نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي «إن هذا الإنجاز الوطني يعكس جودة التدريب التقني وحرص المؤسسة على تطوير قدرات ومهارات شباب الوطن وتعزيز روح الموهبة والابتكار لديهم»، مؤكدا أن المؤسسة ستواصل دعم الموهوبين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وإسهاماتهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مقدما شكره للقيادة على الدعم السخي وغير المحدود الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني على كافة الأصعدة».

وقد عقدت المؤسسة برامج تأهيلية مكثفة للمتدربين والمتدربات المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا «MTE 2024» في عدد من المسارات التقنية، بإشراف عدد من المدربين والخبراء المؤهلين في المجالات التقنية، وتم خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام.

جهود سبقت الإنجاز: