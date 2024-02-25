7 جوائز عالمية للمملكة في الاختراعات والابتكارات

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وقال نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي «إن هذا الإنجاز الوطني يعكس جودة التدريب التقني وحرص المؤسسة على تطوير قدرات ومهارات شباب الوطن وتعزيز روح الموهبة والابتكار لديهم»، مؤكدا أن المؤسسة ستواصل دعم الموهوبين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وإسهاماتهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مقدما شكره للقيادة على الدعم السخي وغير المحدود الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني على كافة الأصعدة».
وقد عقدت المؤسسة برامج تأهيلية مكثفة للمتدربين والمتدربات المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا «MTE 2024» في عدد من المسارات التقنية، بإشراف عدد من المدربين والخبراء المؤهلين في المجالات التقنية، وتم خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام.
جهود سبقت الإنجاز:
- برامج تأهيلية في عدد من المسارات التقنية.
- استعراض مشاريع المتدربين والمتدربات.
- التأكد من اكتمال جاهزيتها.
- خضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة.
- إكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم.
- تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام.
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