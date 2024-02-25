شكرا لقرائتكم خبر علي الحريري عريسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل عوضة بن خاطر آل مضحية الحريري، بعقد قران ابنه الدكتور علي، في إحدى قاعات الأفراح بجدة. حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء، في ليلة جميلة اكتست بالسرور وتعطرت بالمحبة. تهانينا للعريسين ونتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر علي الحريري عريسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.