تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق لمدرب الجواد الفائز بكأس السعودية ويكشف عن بداياته مع الخيول

صحيفة الخليج 365: كشف " حمد آل رشيد" مدرب الجواد الذي حصل على المركز الأول بكأس السعودية للخيول ، عن بداية اهتمامه بالخيل ، وشعوره بعد فوزه بالكأس ومقابلة ولي العهد " الأمير محمد بن سلمان" .

وقال رشيد خلال لقاء مع قناة " العربية السعودية " : ماشيين من صغرنا مع والدنا وجدنا فهم أهل الخيول ، وعانقت الخيل وتدريب الخيول المهجنة للسباق عام 1400 .

وواصل : من يوم جاءت أول نسخة بكأس السعودية كان ودنا نشارك ، لكن الله ما كتب لنا المشاركة فيه ، لكن شاركنا في الدرب السعودية .

واستكمل: منذ النسخة الثانية لكأس السعودية حتى النسخة الأخيرة ونحن نبحث حتى وفقنا الله بهذا الحصان على آخر لحظة ، الله يطول لنا في عمر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وأردف: يوم قام السباق ما كان عندي الفرحة القوية ، ولكن عندما ضربنا النهائي كان عندي فرحة لا أطيقها حيث حصلت على كأس السعودية ، وأكبر فرحة يوم توجهت للأمير محمد بن سلمان ،ودار بيني وبينه سوالف وقلت له " أنت راعي الرؤية أنت وصلتنا للعالمية ".