شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية: قريبا بناء أكبر مركز “إكثار” للحيونات بالشرق الأوسط في ثادق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية، محمد علي قربان، عن قرب بناء أكبر مركز “إكثار” بالشرق الأوسط.

وأكد أن هذا المركز سيتم إنشائه في ثادق لتنفيذ برامج لإنتاج فصائل من الحيوانات، وسيكون به 14 برنامج إكثار.

ولفت إلى أن برنامج الإكثار سيكون لإنتاج الثدييات والمفترسات، كما يوجد برنامج لإعادة الأسماك للمياه العذبة .

ونوه بأن هذه البرامج سيتم فيها استخدام التقنية، ومتابعة الأعمال ما سيساهم في إعادة التوازن الطبيعي.