تراند اليوم : بالصور.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم بالجزائر.. والكشف عن تكلفته التي أثارت الجدل

صحيفة الخليج 365: افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جامع الجزائر ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في إفريقيا.

رسوم زهرية

ويمتد المسجد على مساحة 300 ألف متر مربع، كما تستقبل قاعة الصلاة 120 ألف مصلّ ويكسوها سجاد باللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية.

قاعة محاضرات

وضم جامع الجزائر 12 مبنى يشمل مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحفا للفن والتاريخ الإسلامي ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه.

مئذنة الجامع

كما أن مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة الجزائرية هي الأعلى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 267 مترًا، أي 43 طابقا، فيما بلغت تكلفة الجامع أكثر من 750 مليون يورو التي أثارت الجدل الواسع في الجزائر بعام 2013.