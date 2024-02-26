تراند اليوم : بالفيديو.. عمرو أديب لـ"مسؤول مصري": هو ليه سعر السكر عالي كدة ومش موجود وإحنا بننتجه؟.. والأخير يُجيب

صحيفة الخليج 365: كشف مسؤول بوزارة التموين في مصر "إبراهيم عشماوي" سبب ارتفاع سعر منتج "السكر" في البلاد رغم إنتاجه داخليا.

وقال عشماوي عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تستورد كمية "سكر" من الخارج بأسعار عالية يضاف إليه أسعار الشحن والتأمين عليه وإضافة منتجات ضرورية أخرى حتى يصل للمستهلك.

وأوضح أن الدولة تنتج سكر من 8 شركات أكثر من 2 مليون طن سكر سنويا بينما نستهلك أكثر من 3 طن وهذا الجزء المستورد مع الصناعات الغذائية المصدرة ودخول موسم رمضان فالسحب أصبح مرتفعا.

وبين أن الشعب يستهلك 280 ألف طن شهريا يذهب لصناعات غذائية ودوائية والتجار والتعبئة والمستهلك مشيرا إلى أن غلاء سعره وقلة وجودة بسبب أن الدولة دخلت لأول مرة السوق الحر لتكون الدولة هي المسؤولة عن تواجده