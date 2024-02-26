تراند اليوم : مصر: سائق بشركة توصيل شهيرة يغلق نوافذ السيارة ويرش معطر أثناء القيادة.. وزبونة تفاجئه بردة فعل "غير متوقعة"

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن تفاصيل محاولة خطف فتاة من سيارة شركة نقل شهيرة في القاهرة.

جروح بالرأس

وقالت الداخلية المصرية إن السلطات تابعت قيام فتاة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة، مبينة أنه تم إبلاغ قسم الشروق من جانب أحد المستشفيات باستقبال فتاة مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي، وفق "العربية نت".

النقل الذكي

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن أحد شهود الواقعة أفاد بأنه حال سيره بطريق السويس شاهد الفتاة أثناء قفزها من باب خلفي للسيارة أثناء سيرها، وتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي.

معاكسة وتحرش

وأكملت: عندما حاول قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى، موضحة أنه تم تحديد وضبط السائق، وبمواجهته اعترف بأنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بالفتاة تقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره.

كدمات وكسور

ومن جهتها، أكدت أسرة الفتاة المصرية حبيبة الشماع، إصابة ابنتها بجروح في الرأس وكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، إثر إلقائها لنفسها من سيارة خلال سيرها.

صوت الأغاني

وأوضحت أن ابنتهم طلبت السيارة من تطبيق شركة النقل الذكي الخاصة الساعة 6.50 مساء متجهة إلى منطقة مدينتي وأثناء رحلتها قامت والدتها بالاتصال بها، ولكنها لم تكن تسمع صوتها جيدا بسبب ارتفاع صوت الأغاني من جهاز كاسيت السيارة.