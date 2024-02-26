تراند اليوم : ماذا يحدث عند حفظ الأرز في الثلاجة وإعادة تسخينه بعد 24 ساعة من طهيه؟.. شاهد: أخصائية تغذية تجيب وتكشف مدى خطورته

صحيفة الخليج 365: حذرت أخصائية التغذية اللبنانية في عالم السموم، مروة الزين، من إعادة تسخين طبق الأرز الذي مرّ على تحضيره 24 ساعة.

الأرز

وقالت الزين في مقطع فيديو، إن عادة تسخين الأرز خاطئة جداً وخطرة، موضحة أن دراسة يابانية قديمة تعود بعمرها إلى عام 1921 كانت أكدت على خطورة إعادة تسخين طبق الأرز، بل أصدرت قانوناً منعت المطاعم من هذا الفعل تماما تحت طائلة المسؤولية.

جائحة

وأبانت أن السبب يعود بحسب القانون الياباني، إلى اكتشاف جائحة مرضية عرفت بـ"Cardiacberiberi"، انتشرت في البلاد وأثرت على سلامة القلب لدى المصابين بها.

العفن

وتابعت: تبين بعد التحقيقات أن سبب الوباء يعود إلى نوع من العفن ينمو على الأرز بعد مرور 24 ساعة على تحضيره، في الثلاجة أو خارجها.