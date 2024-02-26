زراعة عسير.. 33 ألف مستفيد و11 ألف سجل زراعي و2 مليون رأس ماشية

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير بعض أعمال وجهود الفرع خلال العام الماضي 2023، شملت حزمةً من المشاريع والمبادرات في المنطقة، من منطلق تحقيق مستهدفات الوزارة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق الأمن المائي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى جودة الحياة.

ميز نسبية

يحرص فرع الوزارة بمنطقة عسير على تحقيق تلك المستهدفات بالتكامل مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية بالمنطقة مستلهمًا العمل وفق إستراتيجية منطقة يتوائم أعمال الفرع معها بشكل كامل، إذ حظيت عسير بميز نسبية عديدة في البيئة والمياه والزراعة تجعل للمنطقة أهمية استثنائيةً في تنوعها البيولوجي الذي يعد الأكبر على مستوى المملكة واحتضانها لأكبر الغابات مساحةَ وأكثرها جمالًا. كما اشتهرت منطقة عسير بأنها منطقة المياه السطحية في المملكة، ففيها يقع أكبر عدد من السدود والحواجز المائية تزيد سعتها التخزينية عن النصف مليار متر مكعب، وتضم المنطقة أكبر عددٍ من الحيازات والمصاطب الزراعية الذي يتجاوز 69 ألف حيازة. وقد عمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير من خلال إداراته المتخصصة والمكاتب والوحدات والمحاجر التابعة له على تقديم خدماته المتعددة البيئية والمائية والزراعية عبر القنوات المتاحة.

إنشاء السدود

من جهتها تواصل إدارة المياه تنفيذ مشاريع ومهام مبتكرة تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة من الموارد المائية وخلال عام 2023، نفذت عددًا من الدراسات الفنية والمشاريع التي تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الموازنة المائية.

وبدأت الإدارة بتنفيذ 12 دراسة فنية لإنشاء السدود، وهي مشاريع استراتيجية تهدف إلى مواجهة أخطار السيول وتخزين المياه بهدف الشرب والاستعاضة والري، بالإضافة إلى ذلك، أعدت الإدارة 8 دراسات لمشاريع الدواجن بهدف المساعدة في تنمية قطاع الدواجن في المملكة، كما تم تحليل البيانات وتوجيه الاستثمارات المستدامة في هذا القطاع الحيوي، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع وغيرها من الإجراءات في تعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة في قطاع إنتاج الدواجن وتوفير فرص العمل.

حفر آبار

في سياق آخر، قام قسم التراخيص بإدارة المياه بتحصين أكثر من 12 ألف بئر مكشوفة في منطقة عسير، وتطوير خطة شاملة للتحصين بهدف حماية الأرواح والممتلكات، ومن خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، تمكن القسم من إصدار 277 رخصة حفر آبار إلكترونية، مما يسهم في تنظيم عمليات الحفر ومراعاة حماية مصادر المياه. كما قامت الإدارة بتسليم 6 مواقع للبدء في تنفيذ أعمال إنشاء السدود التي تم دراستها سابقًا.

تنوع بيولوجي

تعكس المشاريع والمبادرات التي نفذتها إدارة البيئة خلال عام 2023 الالتزام الكامل بالاستدامة البيئية وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء. فقد تم تنفيذ 5 مبادرات بيئية مهمة تمثلت في تفعيل «أسبوع البيئة» عبر أكثر من 32 فعالية في مختلف مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير، وتفعيل «اليوم العالمي للتنوع الأحيائي» حماية للإرث البيئي والتنوع الأحيائي الذي تزخر به منطقة عسير بمشاركة واسعة من قبل طلاب التعليم العام والتعليم العالي بمنتزه الأمير سلطان الطبيعي، ومبادرة تشجير المباني التابعة لفرع الوزارة والتي أطلق عليها مبادرة «لنكن قدوة»، والمساهمة في مبادرة «أجاويد 1» بالشراكة مع فرع وزارة الأوقاف ومكتب الوزارة ببيشة كما تم تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير بالمنطقة والمنبثق من المبادرة الوطنية «السعودية الخضراء».

وبدأت فعالية «أسبوع البيئة 2023» بمنطقة عسير بزراعة 9000 شجرة محلية وتنظيف 5 شواطئ و8 منتزهات وتأتي هذه الفعالية للتعبير عن الالتزام بالحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع. كما تعكس جهود تنظيف الشواطئ والمنتزهات التزام المجتمع بكل فئاته بالحفاظ على المناظر الطبيعية وتحسين المشهد الحضري.

رعاية صحية

أطلقت مبادرة «لنكن قدوة» بهدف زراعة 40300 شتلة، واستهدفت مباني فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير، وتم زراعة 10835 شتلة في المرحلة الأولى زراعة أشجار نادرة، في 27 موقعًا مختلفًا، بمشاركة 1366 متطوعًا تهدف هذه إلى تشجيع البيئة وزيادة المساحات الخضراء في المباني الحكومية، وتشجيع المجتمع على تبني السلوك البيئي المستدام، كما تم تدشين البرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرة «السعودية الخضراء» في منطقة عسير، حيث تم زرع 20000 شجرة سدر ونثر 50 كيلوجرامًا من بذور السدر في محافظتي بيشة ورجال ألمع ومركزي وادي بن هشبل وتبالة. وتهدف هذه المبادرة بالطبع إلى زيادة الغطاء النباتي وتعزيز التوازن البيئي.

وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، قامت إدارة الزراعة في عسير بعدة مهام خلال عام 2023م، من أهمها إصدار أكثر من 11 ألف سجل زراعي وتنوعت هذه السجلات بين سجلات الزراعة العضوية والغير عضوية والزراعة السمكية وغيرها كما تم الترخيص لـ 11 مزرعة ريفية.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للحيوانات، فقد قدمت إدارة الزراعة خدماتها المميزة لعدد كبير من الحيوانات الماشية. حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 2.052.722 حيوان كبير وقدمت عيادة الحيوانات الأليفة خدماتها لـ 1200 حيوان أليف. كما تم فحص 3752 عينة مخبريًا للتشخيص الدقيق للأمراض المشتبه بها وتأكيدها لضمان سلامة وصحة الحيوانات.

أراضي واستثمار

في مجال المشاريع الإنتاج الحيواني، أشرفت إدارة الزراعة في تنفيذ حوالي 309 مشروع حيواني، وتهدف تلك المشاريع إلى تعزيز الإنتاج الحيواني وتأمين السلاسل الغذائية ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.

ومن خلال المهرجانات الزراعية الأحد عشر التي أقامها فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير للعسل والبن والرمان والعنب سجلت المشاهدات الإعلامية لتلك المهرجانات أكثر من 6.5 مليون مشاهدة، وحضور تجاوز 121 ألف زائر ومبيعات تقارب 5 ملايين ريال، مما أسهم في التعريف بميز المنطقة الزراعية وأتاح الفرصة للمزارعين لعرض منتجاتهم والالتقاء بذوي الخبرة والمختصين من الوزارة والتبادل المعرفي في مجال الزراعة والإنتاج الزراعي.

وبشكل مختلف ولكنه ذو صلة تقوم إدارة الأراضي بفرع الوزارة بجهود عديدة من ضمنها عمل الرفوعات المساحية لعدد 110 من المواقع التابعة للوزارة خلال العام 2023، وإكمال الإفادة عن أكثر من 460.000 ألف طلب على منصة إحكام، وتخصيص أكثر من 75 موقعًا لعدة أنشطة زراعية وبيئية ومائية مختلفة ليكون ما تم تخصيصه 353 موقعًا بالمنطقة. كما تم تسليم 77 موقعًا لصالح مشاريع الدواجن وتوقيع 32 عقدًا للبدء بتلك المشاريع الحيوية. وفي مجال الاستثمار فإن الوزارة تحرص بالدرجة الأولى على الاستثمار التنموي لقطاعاتها الثلاثة، وقد سجل فرع الوزارة بعسير ما لا يقل عن 1.524.468ريالًا من العقود الدائمة والمؤقتة وأبراج الجوالات في العام 2023م مع وضع خطة طموحة لمستهدفات الاستثمار خلال العام 2024م، حيث تم حصر 166 فرصة استثمارية مكتملة البيانات تمهيدًا لطرحها من قبل الوزارة وتهدف هذه الخطوة إلى استغلال الفرص الاستثمارية وتعظيم عوائد الأصول والتطوير المستمر لمحفظة الاستثمارات وتعزيز القدرات التنافسية في السوق.

خدمة المستفيدين

يحرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير على أن تقدم أسواق النفع العام والمسالخ الخدمة عالية الجودة وسريعة الأداء للمستفيدين مع المراقبة الصحية التي تضمن سلامة المنتجات المتنوعة، فقد قامت إدارة الأسواق بفرع الوزارة بأكثر من 20 ألف جولة مراقبة على أسواق النفع العام والتعامل مع المخالفات بما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، كما قامت الإدارة بإسناد 31 موقعًا للشركة الوطنية للخدمات الزراعية تمهيدًا لطرحها للاستثمار، والقيام بطرح عدد 12 مشروعًا لإزالة التشوهات البصرية بأسواق النفع العام وتحسين المشهد الحضري.

وفيما يتعلق بخدمة المستفيدين بشكلٍ عام فقد تم معالجة 35 ألف طلب للمستفيدين تم استقبالهم عبر القنوات المختلفة وبلغت نسبة إنجاز الطلبات المكتملة أكثر من 96%. كما قدم الفرع خدمات متميزة خلال عيد الأضحى المبارك حيث حرص على توفير أماكن ضيافة واستقبال للمستفيدين أثناء انتظارهم لذبح أضاحيهم وإنجاز كامل عمليات الذبح قبل الساعة التاسعة صباحاً وفتح مسار سريع لأصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

أسرع الطرق

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس احمد بن محمد بن مجثل أن فرع الوزارة يسعى لتقديم خدمات الوزارة للمستفيدين بأعلى معايير الجودة وبأسرع الطرق مشيرًا إلى أن تطلعات الفرع المستقبلية تستهدف أضعاف ماتم تحقيقه.

وأوضح بن مجثل أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي في إطار التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل بالفرع الرئيسي والمكاتب والوحدات التابعة له في جميع محافظات ومراكز منطقة عسير التي أسهمت فيما تم إنجازه العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة ساعية لتنفيذ المزيد من المشاريع في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

مبادرات البيئة

80.135 شجرة محلية

50 كليوجرام بذور سدر

1366 متطوعًا

جهد الأراضي

الافادات على منصة أحكام

460.000

معاملات تجزئة وتحويل

1253

قضايا الأراضي الزراعية

1100

رفوعات مساحية

110

تخصيص مواقع للأنشطة والخدمات ومواقع مشاريع الدواجن

186

قرار تخصيص موافقة عليها

353

موقعًا مرفوعة للوزارة للتخصيص

130

قرار تمليك وتأجير

341

فرص تطوعية

89697 ساعة تطوعية

5675 متطوعًا