شكرا لمتابعة خبر عن فوزية بن سعدي : صفعتني معلمة الرياضيات كف على وجهي أثر على طفولتي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت الملهمة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي فوزية بن سعدي موقف مؤثر تعرضت له في المرحلة الإبتدائية.

وقالت بن سعدي “ما أنسى ولا أقدر أنسى، صفعتني معلمة الرياضيات كف على وجهي، وأثر فيا على طفولتي”.

وأضافت فوزية بن سعدي “شاء الله أننا نتواجه بعد 24 سنة من الصفعة، أثناء قيامي بتجديد عقدي بعد التوظيف، وبمجرد رؤيتي لها تذكرت الكف اللى ضربتني إياه في طفولتي”.

وتابعت فوزية بن سعدي “بعد ما انتهيت من الورق، جيت انزل لقيتها تنادي علي لمساندتها، ولكني لم أتمكن من الحركة بسبب تذكري للكف، فسقطت”.