تراند اليوم : 4 لاعبات إسرائيليات يشاركن منتخب فلسطين للسيدات خلال مباراته أمام العراق.. وإجراء إسرائيلي ضد إحداهن

صحيفة الخليج 365: قالت صحيفة "يدعوت أحرنوت"، الإسرائيلية، إن الفريق الفلسطيني للسيدات، الذي فاز على منتخب العراق بثلاثية نظيفة، في بطولة غرب آسيا للسيدات، ضم أربع لاعبات إسرائيليات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن من بين اللاعبات اللواتي شاركن في فوز المنتخب الفلسطيني، آية عابد، وهي حكمة إقليمية؛ تابعة لرابطة الحكام الإسرائيلية، والتي "لم تحصل على موافقة للانضمام للفريق الفلسطيني.

وأكملت: لعبت كل من إلين حوري، ونادين إلياس، وديما الرمحي، لصالح المنتخب الفلسطيني، الذي فاز على العراق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، وفق "الحرة".

وتابعت: عابد التي عملت سابقا حكمة مساعدة في الدوري الإسرائيلي الممتاز، هي الآن حكم إقليمي، بدأت اللقاء أساسية في تشكيلة المنتخب الفلسطيني.

وأصدرت رابطة التحكيم الإسرائيلية بيانا أكدت فيه أنها لم تمنح الإذن لعابد للمشاركة مع المنتخب الفلسطيني.

وجاء في البيان كالتالي: "يجب التأكيد على أنها لم تحصل على إذن للّعب في المنتخب الوطني الفلسطيني أثناء عملها كحكم.. ستتلقى عابد إخطارا رسميا من الاتحاد بأنها لم تعد جزءا من هيئة الحكام الإسرائيلية".