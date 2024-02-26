تراند اليوم : شاهد: رئيس الوزراء الهندي يصلي في قاع بحر العرب.. والكشف عن السبب!

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو غطس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحت الماء أمس الأحد لأداء صلاة في معبد هندوسي مغمور بالمياه.

معبد مغمور بالمياه

وأبان الفيديو الذي نشرته وسائل إعلامية هندية، مودي وهو يغطس في بحر العرب قبالة ساحل ولاية غوجارات، وقد قدمت له عصا من ريش الطاووس في موقع المعبد المغمور بالمياه، الذي يعتبره المؤمنون بالديانة الهن​​​​دوسية مقدسا.

معدات الغوص

كما نشر رئيس الوزراء صورا وهو يرتدي معدات الغوص وينزل إلى البحر لأداء الصلاة في الموقع ذي الأهمية التاريخية والروحية.

وكتب مودي عبر منصة X: "كانت الصلاة في مدينة دواركا، المغمورة في المياه، تجربة إلهية للغاية. لقد شعرت بالارتباط بعصر قديم من العظمة الروحية والتفاني الخالد".