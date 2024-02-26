تراند اليوم : الكشف عن شرط "نتنياهو" للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "الثقيلين".. ترحيلهم لهذه الدولة!

صحيفة الخليج 365- وكالات: اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال جميع الأسرى "الثقيلين" الذين سيجري إطلاقهم بموجب اتفاق متوقع حول غزة، من سجون إسرائيل مباشرة إلى قطر.

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة "12" العبرية: هدفنا التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى قبل شهر رمضان وقال نتنياهو أمس الأحد: "نعمل جميعا على صفقة للإفراج عن الرهائن، لكن لا نضمن نجاحها".

وكان مجلس الوزراء الحربي قد قرر يوم أمس في مؤتمر، عبر تقنية الفيديو، أن الوفد الذي سيغادر غدا إلى قطر لمناقشة تفاصيل صفقة الرهائن سيطالب، كشرط لتقدم المفاوضات، بقائمة بأسماء المختطفين على قيد الحياة.