تراند اليوم : شاهد: تصميم وصور الأعمال الإنشائية بمشروع "ذا لاين" في نيوم

صحيفة الخليج 365: أظهرت لقطات حديثة الأعمال الإنشائية بمدينة المستقبل "ذا لاين" في نيوم.

ويبلع عرض مدينة ذا لاين، 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو مترا، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، كما ستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو مترا مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة.

وتتيح ذا لاين لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة".

كما أن جانبي المدينة الخارجيين سيكونان من "الأسطح الزجاجية وعبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعا فريدا، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة".