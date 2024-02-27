شاهد لقطات حديثة لـ الأعمال الإنشائية بمشروع ذا لاين في نيوم

تُظهر لقطات حديثة تقدماً ملحوظاً في الأعمال الإنشائية بمدينة المستقبل “ذا لاين” في نيوم، المملكة العربية السعودية.

وتتميز ذا لاين بتصميم فريد يمتاز بنحافة استثنائية، حيث يبلغ عرضها 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومتر، وارتفاعها 500 متر فوق سطح البحر.

وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 9 ملايين نسمة.

وتُقدم ذا لاين نمط حياة فريدًا يُتيح لجميع السكان الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق فقط.

وتُكمل المدينة منظومة النقل المتطورة بوجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفيها خلال 20 دقيقة فقط.

وتتميز واجهات ذا لاين الخارجية بتصميم فريد من نوعه، حيث تتكون من أسطح زجاجية عاكسة تُضفي عليها طابعاً فريداً وتُسهم في دمجها مع الطبيعة المحيطة.

