تراند اليوم : شاهد : مستشار أسري يروي قصة امرأة خليجية ترغب بالزواج من صديق ابنها الذي يصغرها بأكثر من 22 عاما

صحيفة الخليج 365: طرح مستشار أسري قضية وصفها بالغريبة للرأي العام بشأن امرأة استشارته للزواج من صديق ابنها.

وقالَ في الفيديو المتداول: اتصلت علي وحده من أحد دول الخليج تقول صديق ولدي تقدم ليتزوجني، مشيرا إلى أن عمر الولد 25 عاما وهي عمرها 47.

ورد عليها بأن هذا الأمر غير محرم وجائز شرعا لكنه غير مألوف، وتساءل هل سيتقبل ابنك الأمر؟ " صديقه يتزوج أمه ".

وردت عليه بأنها تبي تتزوج هذا الولد ووصفته بأنه رجل مؤدب وسمعته زينه وأحتاج رجل في حياتي. ووجه المشهور سؤالا للمتابعين هل تؤيدون قرارها أم لا؟

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

