تراند اليوم : بالفيديو: قصة الشاب "عبدالعزيز العلياني" الذي ولد بدون يدين .. ويستخدم فمه وقدميه لقضاء حاجاته اليومية

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير لقناة الإخبارية عن قصة الشاب عبدالعزيز العلياني الذي خلق بدون أطراف علوية إذ يستخدم قدميه في قضاء حاجاته اليومية ولم تمنعه إعاقته من ممارسة حياته الطبيعية

وظهر العلياني وهو يتوضأ مستخدما فمه بدلا من كفيه، كما كان يرتدي شماغه بواسطة قدميه، وروى عبدالعزيز موقف له مع والدته حيث طلبت منه أن يتناول طعامه في الفسحة بمفرده حتى لا يتنمر عليه زملائه .

وتابع عبدالعزيز أن زملائه تأقلموا معه وأصبحوا إخوانه، وكشف العلياني كذلك ردة فعل عامل هندي في محطة بنزين بعدما أعطاه البطاقة بقدمه.

وأضاف أن العامل الهندي ظن أنه يضحك عليه أو يسخر منه، ولكن عندما نزل من السيارة ورآه لا يملك يدين بكى من شدة تأثره واعتذارا له.