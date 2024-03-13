شكرا لقرائتكم خبر عن "الالتزام البيئي": ارتفاع وتيرة التفتيش البيئي لهذا العام بأكثر من 8800 مؤسسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ارتفاع وتيرة التفتيش البيئي في أول ستين يوماً من العام الحالي، والتي تجاوزت أكثر من 8800 مؤسسة ذات أثر بيئي، وهو ما يعادل 18% من عدد الجولات التي قام بها مفتشو المركز خلال عام 2023، والذي اختتم بأكثر 50 ألف جولة على كافة المنشآت في مختلف مناطق المملكة.

وفي السياق ذاته فقد امتثلت نحو 57% من المنشآت لمعايير ولوائح نظام البيئة ضمن الجولات الرقابة المنفذة. ارتفاع عدد التصاريح البيئية تأتي الزيادة في عدد الجولات التفتيشية نتيجة لارتفاع عدد التصاريح البيئية والتي تجاوزت 22 ألف تصريح منذ إنشاء المركز، وكشف المركز في تقريره الشهري عن خططه للجولات التفتيشية الشهرية، والتي تمت دراستها وإعدادها بعناية من قبل الفريق المختص، لتواكب النمو المطرد في أعداد المنشآت، والذي ترتب عليه ارتفاع في توظيف المفتشين والمفتشات السعوديين بزيادة بلغت 16% مقارنة بالعام الماضي. الجولات الرقابية بيناير وفبراير وبخصوص الجولات الرقابية لشهري يناير وفبراير أوضح التقرير أن منطقة الرياض تصدّرت عدد الجولات التفتيشية بمجموع 2258جولة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1576 جولات، ثم المنطقة الشرقية بـ1488 جولة، فيما تم زيارة 1419 منشأة في المنطقة الجنوبية، و939 في المنطقة المدينة المنورة، فيما حظيت المنشآت في المنطقة الشمالية بـ844 زيارة، وانخفضت الجولات الرقابية في جازان إلى 345 جولة رقابية.

يهدف المركز من خلال هذه الجولات التفتيشية إلى تعزيز الالتزام البيئي، وضمان تطبيق القوانين واللوائح البيئية والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.