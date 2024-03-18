تراند اليوم : بالفيديو: مسؤول بشركة " ريفي " يكشف عن مفاجأة بشأن قيمة مبيعات أرواب الاستحمام والمناشف خلال عام

صحيفة الخليج 365: كشف أحمد العويد، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفي»، عن قيمة مبيعاتهم من أرواب الحمام والمناشف العام الماضي، وحجم الأموال التي يتم تخصصيها للتسويق.

وقال خلال لقاء له مع برنامج : "بودكاست سوالف بزنس": " في العام الماضي قمنا ببيع أرواب استحمام ومناشف من خلال تطبيق إنستقرام بمبلغ تراوح من 250 مليون إلى 300 مليون ريال".

وأشار إلى أن عند البدء في عمل لابد من التركيز فيه لمدة 3 أو 4 سنوات حتى يتم تكوين فريق عمل قوي، وقاعدة كبيرة من العملاء.

ولفت إلى أنهم ينفقون مبالغ كبيرة على التسويق، موضحا أنهم خصصوا 25% من ميزانيتهم للتسويق في عام 2023، ما لايقل عن 70 مليون.